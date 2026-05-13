Россиянам спрогнозировали рост тарифов ЖКХ почти на 36% к 2029 году

Правительство России планирует дальнейшее повышение тарифов ЖКХ. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития на ближайшие три года, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги до конца 2029 года может вырасти на 35,7%. По данным документа, с 1 октября 2026 года тарифы увеличатся на 9,9%. В 2027 году рост составит еще 8,7%, в 2028-м — 7,1%, а в 2029 году — 6,1%.

Правительство России планирует дальнейшее повышение тарифов ЖКХ. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития на ближайшие три года, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги до конца 2029 года может вырасти на 35,7%.

По данным документа, с 1 октября 2026 года тарифы увеличатся на 9,9%. В 2027 году рост составит еще 8,7%, в 2028-м — 7,1%, а в 2029 году — 6,1%.

Наиболее заметно, как ожидается, подорожает электроэнергия. Тарифы сетевых компаний могут вырасти на 15,2% в октябре этого года, на 15,3% — в 2027 году, на 11,2% — в 2028-м и еще на 6,3% — в 2029-м. В Минэкономразвития это связывают с реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.

Тарифы на газ для населения, по прогнозу, также продолжат расти: на 9,6% в 2026 году, на 9,1% — в 2027-м и еще по 7% в 2028 и 2029 годах. В министерстве пояснили, что индексация необходима для финансирования программ газификации.