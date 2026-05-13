Россиянам спрогнозировали рост тарифов ЖКХ почти на 36% к 2029 году

Правительство России планирует дальнейшее повышение тарифов ЖКХ. Согласно обновленному
По данным документа, с 1 октября 2026 года тарифы увеличатся на 9,9%. В 2027 году рост составит еще 8,7%, в 2028-м — 7,1%, а в 2029 году — 6,1%.
Наиболее заметно, как ожидается, подорожает электроэнергия. Тарифы сетевых компаний могут вырасти на 15,2% в октябре этого года, на 15,3% — в 2027 году, на 11,2% — в 2028-м и еще на 6,3% — в 2029-м. В Минэкономразвития это связывают с реализацией крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике.
Тарифы на газ для населения, по прогнозу, также продолжат расти: на 9,6% в 2026 году, на 9,1% — в 2027-м и еще по 7% в 2028 и 2029 годах. В министерстве пояснили, что индексация необходима для финансирования программ газификации.