Власти Рязани отказались от идеи благоустройства нового сквера в центре города

Информацию озвучила мэрия в соцсетях. Рязанцы поинтересовались судьбой планируемого сквера на пересечении улиц Свободы и Маяковского. По словам местных жителей, на территории вырубили некоторые деревья, но больше никакие работы не проводились. Администрация города ответила на обращение. «Сквер на Свободы и Маяковского благоустроен не будет. Убрали сорную поросль, американский клен, сухие и больные деревья», — заявили в мэрии.

Напомним, о появлении нового сквера в центре Рязани сообщили летом 2025 года. Тогда провели подготовительные работы и очистили территорию. Далее планировалось разработать концепцию и эскизный проект будущей зеленый зоны. Благоустройство сквера должны были завершить в 2026 году.