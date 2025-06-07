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В Рязани появится еще один сквер
По словам Артемова, на пересечении улиц Свободы и Маяковского начали расчистку территории под сквер. «Поручил разработать концепцию будущей зеленой зоны и подготовить эскизный проект. Необходимо предусмотреть пешеходные дорожки, лавочки, освещение и дополнительное озеленение», — написал Артемов. В 2025 году проведут подготовительные работы. Обустройство сквера запланировали завершить в 2026 году. Прорабатываются вопросы финансирования проекта, сообщил мэр. Один из вариантов, по его словам, участие в реализации местных инициатив.

В Рязани на пересечении улиц Свободы и Маяковского появится еще один сквер. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов в субботу, 7 июня.

По его словам, на пересечении улиц Свободы и Маяковского начали расчистку территории под сквер.

«Поручил разработать концепцию будущей зеленой зоны и подготовить эскизный проект. Необходимо предусмотреть пешеходные дорожки, лавочки, освещение и дополнительное озеленение», — написал Артемов.

В 2025 году проведут подготовительные работы. Обустройство сквера запланировали завершить в 2026 году. Прорабатываются вопросы финансирования проекта, сообщил мэр. Один из вариантов, по его словам, — участие в реализации местных инициатив.