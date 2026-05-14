В Рязанской области отреставрируют воинское захоронение

На восстановление воинского захоронения в Рязанской области выделили 1,2 млн рублей. В документах отмечается, что работы по ремонту, реставрации и благоустройству проведут на территории городского кладбища в Пронске. Подрядчику необходимо разобрать железобетонные фундаменты, тротуары, металлические ограждения (высотой до одного метра) и вывезти мусор. После завершения демонтажа приступят к обустройству железобетонных фундаментов и установке колонн и обелиска. На территории уложат новое покрытие дорожек из плитки типа «Брусчатка» и установят бортовые камни. Восстановительные работы завершат до 6 августа 2026 года. Заказчиком выступила администрация Пронского муниципального округа.

Ранее власти заявили, что в Рязанской области продолжится работа по увековечению памяти о героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

Фото: Яндекс. Карты.