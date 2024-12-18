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Малков провел заседание Рязанского областного оргкомитета «Победа»
Рязанская область, как и вся страна, готовится к знаковому событию — 80-летию Великой Победы.

Губернатор Павел Малков провел заседание Рязанского областного организационного комитета «Победа», которое состоялось в региональном правительстве.

Он подчеркнул, что Рязанская область, как и вся страна, готовится к знаковому событию — 80-летию Великой Победы.

«Важнейшая историческая дата для всей страны. Никто не должен забыть уроки Великой Отечественной войны, и наша задача — сохранить историческую правду. Работа идет. В юбилейный год надо наращивать и расширять. Направлений много: поддержка ветеранов, просветительская и поисковая деятельность, добровольческая работа. Мероприятия по памятным датам, по событиям военной истории, по патриотическому воспитанию молодежи. 80-летие Великой Победы в каждом муниципалитете нужно провести достойно, на самом высоком уровне. Продумать все: оформление, благоустройство, уборку улиц, реставрацию мемориалов, праздничные программы. И, конечно, очень важна индивидуальная работа с ветеранами, которых нужно окружить максимальной заботой», — сказал Малков.

На заседании подробно обсуждалась подготовка к празднованию юбилея Победы.

Первый зампред правительства Анна Рослякова представила проект плана основных мероприятий, которые пройдут не только в праздничные дни, но и в течение года. Она отметила, что состоится Всероссийская акция «Георгиевская лента», будет реализован патриотический проект «Рязань фронтовая».

В следующем году в регионе планируется организовать две поисковые экспедиции совместно с Поисковым движением России. Продолжится работа по увековечению памяти о Героях, благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Вечные огни появятся в Касимове, Шилове и в Александро-Невском.

Рослякова подчеркнула, что в области уже открыт региональный волонтерский центр 80-летия Победы для оказания максимального внимания ветеранам, труженикам тыла, вдовам.