В Рязани вновь заметили припаркованный на газоне автомобиль

Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях в четверг, 14 мая. Нарушителя увидели на улице Каширина около дома № 8. По словам местного жителя, газон уже испорчен автомобилями. Рязанец задался вопросом, почему в таких случаях не используются антипарковочные столбики, чтобы пресекать подобные нарушения. Напомним, с начала 2026 года 1377 рязанцев привлекли к административной ответственности за парковку на газонах, цветниках и других территориях с зелеными насаждениями. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн рублей.