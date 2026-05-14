В Рособрнадзоре перечислили обязанности участников ЕГЭ-2026

Отмечается, что в пункты проведения экзамена будут запускать с 09.00. Сами экзамены начнутся в 10.00. Для допуска потребуется документ, удостоверяющий личность. В Рособрнадзоре перечислили следующие обязанности участников ЕГЭ: оставлять личные вещи в специальном месте — до рамки металлоискателя; во время экзамена на столе оставлять только ручку, документ, удостоверяющий личность, выданные черновики и некоторые предметы из утвержденного перечня; при необходимости с собой разрешается взять лекарства, бутылку воды и перекус; занимать места в аудитории по установленному списку — менять место запрещено; при выходе из аудитории оставлять экзаменационные материалы, черновики и ручки на столе.