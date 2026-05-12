Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата
Для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и семь баллов (оценка «три») по базовой математике. Для предметов по выбору тоже определен минимум: 22 балла — по иностранным языкам; 27 баллов — по математике профильного уровня; 32 балла — по литературе и истории; 36 баллов — по физике, химии и биологии; 37 баллов — по географии; 42 балла — по обществознанию. Как отметил Айрат Гибатдинов, достижение минимального порога по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, потому что вузы проводят конкурсный отбор.
В Совфеде назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. Об этом 12 мая
Для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и семь баллов (оценка «три») по базовой математике.
Для предметов по выбору тоже определен минимум:
- 22 балла — по иностранным языкам;
- 27 баллов — по математике профильного уровня;
- 32 балла — по литературе и истории;
- 36 баллов — по физике, химии и биологии;
- 37 баллов — по географии;
- 42 балла — по обществознанию.
Как отметил Айрат Гибатдинов, достижение минимального порога по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, потому что вузы проводят конкурсный отбор.