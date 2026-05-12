Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
17°
Срд, 13
21°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 73.79 -0.51 13/05
ЦБ EUR 87.38 -1.17 13/05
Нал. USD 76.00 / 75.80 12/05 18:25
Нал. EUR 90.32 / 91.39 12/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 528
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 710
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 877
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 429
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата
Для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и семь баллов (оценка «три») по базовой математике. Для предметов по выбору тоже определен минимум: 22 балла — по иностранным языкам; 27 баллов — по математике профильного уровня; 32 балла — по литературе и истории; 36 баллов — по физике, химии и биологии; 37 баллов — по географии; 42 балла — по обществознанию. Как отметил Айрат Гибатдинов, достижение минимального порога по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, потому что вузы проводят конкурсный отбор.

В Совфеде назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. Об этом 12 мая рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

Для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и семь баллов (оценка «три») по базовой математике.

Для предметов по выбору тоже определен минимум:

  • 22 балла — по иностранным языкам;
  • 27 баллов — по математике профильного уровня;
  • 32 балла — по литературе и истории;
  • 36 баллов — по физике, химии и биологии;
  • 37 баллов — по географии;
  • 42 балла — по обществознанию.

Как отметил Айрат Гибатдинов, достижение минимального порога по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, потому что вузы проводят конкурсный отбор.