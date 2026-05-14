В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар с пострадавшим

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел 13 мая. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 1.43. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже площадью 28 квадратных метров. Она полностью повреждена огнем. Отмечается, что есть пострадавший. Информация уточняется. На тушение выезжали пять спецмашин, 15 человек.

В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел 13 мая. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 1.43.

Горела однокомнатная квартира на пятом этаже площадью 28 квадратных метров. Она полностью повреждена огнем.

Отмечается, что есть пострадавший. Информация уточняется.

На тушение выезжали пять спецмашин, 15 человек.