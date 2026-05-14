Стало известно, кто погиб при пожаре в многоквартирном доме в Рязани

При пожаре на улице Скоморошинской погиб 59-летний мужчина. Также в МЧС отметили, что из огня спасена женщина. Напомним, пожар в многоквартирном жилом доме произошел 13 мая. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже площадью 28 квадратных метров. Она полностью повреждена огнем.

