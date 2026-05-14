В администрации Рязани назвали гибель черепах в Черезовских прудах природными факторами

Жители Дашково-Песочни забили тревогу из-за массовой гибели черепах в Черезовских прудах. По их словам, водоемы загрязнены мусором и нефтяными разводами, а благоустройство сводится к косметическим работам. В ответ на это представители администрации города сообщили, что гибель рыб и черепах произошла по естественным причинам, вызванным природными факторами, и иногда случается в городских водоемах после зимы.

