Россиянам объяснили, почему опасно приносить сирень домой

По словам ботаника Татьяны Хрыновой, оставленный в спальне букет может спровоцировать сильную головную боль, аритмию, нарушение сна, а в крайних случаях привести к ухудшению зрения. Причина в том, что в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин. Как объяснила ботаник, это сердечный гликозид, который и вызывает указанные недомогания. Хрынова рекомендовала не оставлять букеты в спальне. Лучше, по ее словам, отнести сирень в проветриваемое помещение, например, на террасу или в гостиную у открытого окна.

Россиянам объяснили, почему опасно приносить сирень домой. Об этом 14 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяну Хрынову.

