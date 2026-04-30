В Роскачестве предупредили о наказании за сорванную сирень

Отмечается, что деревья на общественных территориях принадлежат муниципалитету — за ущерб могут оштрафовать или арестовать на 15 суток. «Конечно, мы сейчас не оцениваем экологический ущерб, потому что существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии», — добавила замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Об этом пишет РИА Новости.

