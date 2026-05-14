На создание вакцины от хантавируса может уйти несколько лет, заявил академик РАН

По словам Онищенко, вакцину готовы сделать. «И это уже не столько научная проблема, сколько технологическая. Ее [вакцину] можно сделать по образу и подобию, как мы делали при коронавирусе… Если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет», — заявил собеседник агентства. Онищенко добавил, что остается вопрос, от какого именно штамма хантавируса делать вакцину — всего их насчитывается более 40. Как отметил ученый, разрабатывать препараты сразу против всех нет необходимости.

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что на создание вакцины от хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, может уйти несколько лет. Об этом сообщило 14 мая ТАСС.

По словам Онищенко, вакцину готовы сделать.

«И это уже не столько научная проблема, сколько технологическая. Ее [вакцину] можно сделать по образу и подобию, как мы делали при коронавирусе… Если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет», — заявил собеседник агентства.

Онищенко добавил, что остается вопрос, от какого именно штамма хантавируса делать вакцину — всего их насчитывается более 40. Как отметил ученый, разрабатывать препараты сразу против всех нет необходимости.

Помимо этого, по словам академика РАН, затем нужно понять, кого именно прививать.

Ранее вспышку хантавируса назвали неопасной для россиян.