Из российских онлайн-кинотеатров могут полностью исчезнуть фильмы Disney

В России легальные трансляции Disney могут оказаться недоступны с 2027 года. Об этом 14 мая сообщил «Ъ». По данным газеты, лицензионные контракты американской студии перестанут действовать в этом году, продлевать их не будут. Отмечается, что студия не планирует заключать новые контракты в России. Как выяснил «Ъ», онлайн-кинотеатры должны будут удалить контент Disney из библиотек. Несмотря на то что ключевые хиты студии, такие как «Король Лев», «Зверополис», «Холодное сердце», изъяли из библиотек стримингов еще в 2023 году, у некоторых сервисов оставался ряд старых анимаций.

Юристы в беседе с газетой выразили мнение, что даже при потере популярных лент кинотеатры не станут нарушать лицензионные соглашения Disney.

Напомним, кмпания The Walt Disney Company приостановила показы своих фильмов на территории России в 2022 году из-за ситуации на Украине.