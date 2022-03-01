Disney приостановила показы своих фильмов на территории России

Речь идет в том числе о показе предстоящего мультфильма Turning Red от студии Pixar.

Компания The Walt Disney Company приостановила показы своих фильмов на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщила телекомпания CNBC.

«Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру фильма Turning Red от студии Pixar», — указывается в заявлении.

В компании уточнили, что дальнейшие решения компания будет принимать исходят из ситуации.