Для новорожденных в Рязанской области закупят инкубаторы закрытого типа

Объявлен тендер на приобретение инкубаторов для новорожденных в Рязанской области. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Необходимо закупить для новорожденных пять инкубаторов закрытого типа. Согласно документам, каждый из них обойдется в 1,6 млн рублей. Всего на приобретение товаров выделили 8 млн рублей.
Инкубаторы доставят в Областной клинический перинатальный центр на улице Интернациональной до 1 октября 2026 года. Закупка состоится в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства».
Отмечается, что поставщик должен показать, как пользоваться оборудованием, объяснить правила эксплуатации и провести инструктаж для специалистов Перинатального центра.
На оплату контракта направят средства федерального и регионального бюджетов.
Заказчиком выступило ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения».
Ранее министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил, что Перинатальный центр получит 262 единицы медицинского оборудования в 2026 году. Закупка техники пройдет в рамках федерального финансирования по нацпроекту «Семья».