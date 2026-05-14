Для новорожденных в Рязанской области закупят инкубаторы закрытого типа

Необходимо закупить для новорожденных пять инкубаторов закрытого типа. Согласно документам, каждый из них обойдется в 1,6 млн рублей. Всего на приобретение товаров выделили 8 млн рублей. Инкубаторы доставят в Областной клинический перинатальный центр на улице Интернациональной до 1 октября 2026 года. Закупка состоится в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Отмечается, что поставщик должен показать, как пользоваться оборудованием, объяснить правила эксплуатации и провести инструктаж для специалистов Перинатального центра. На оплату контракта направят средства федерального и регионального бюджетов. Заказчиком выступило ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения».

Ранее министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников заявил, что Перинатальный центр получит 262 единицы медицинского оборудования в 2026 году. Закупка техники пройдет в рамках федерального финансирования по нацпроекту «Семья».