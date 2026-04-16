Для Перинатального центра в Рязани на закупку оборудования выделили 252 миллиона рублей

Рязанский перинатальный центр в 2026 году получит 262 единицы медицинского оборудования. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил зампред правительства, министр здравоохранения Александр Пшенников во время своего отчета. На комплексную модернизацию учреждения направлено 252 миллиона 336 тысяч рублей.

Закупка техники пройдет в рамках федерального финансирования по национальному проекту «Семья». Как уточнил Александр Пшенников, с 2022 года перинатальный центр последовательно обновлялся за счет средств регионального бюджета.

