Baza: путешественник, стартовавший из Рязанской области, погиб под Брянском

Житель Ставрополья Алексей (известный как Саша Конь) погиб в результате удара беспилотника в селе Старая Погощь Брянской области. Мужчина шел пешком в Южную Америку с 300-килограммовой повозкой-домом. Свой путь он начал именно в Рязанской области — там ему собрали передвижной дом в одном из автосервисов. Ему было 37 лет.