Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-15°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 78.01 / 77.70 21/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 92.20 21/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 424
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
838
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 708
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 767
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рыбном заметили «Коня» с домом на колесах, мечтающего улететь в Америку
В Рыбновском районе продолжают замечать мужчину, который пешком передвигается с самодельной повозкой с отапливаемой будкой. Об этом пишет RybnoeNet.

В Рыбновском районе продолжают замечать мужчину, который пешком передвигается с самодельной повозкой с отапливаемой будкой. Об этом пишет RybnoeNet.

Собеседник представился как «Конь», ему 37 лет. Он живет прямо в повозке и ежедневно проходит от 15 до 30 километров вдоль трасс, проверяя, насколько конструкция выдерживает морозы и нагрузку. Вес повозки с будкой составляет около 300 килограммов, внутри установлена печка, которая спасает его зимой.

Мужчина ведет трезвый образ жизни и не употребляет мясо, чтобы сохранять выносливость. Он рассказал, что около года назад приехал в Рыбное, а идею о повозке с теплой будкой придумал, когда работал на ферме. В будущем он мечтает улететь в Латинскую Америку, но пока ищет работу на билет.

Местные жители и водители предупреждают о высокой опасности таких переходов. Автомобилистам советуют быть внимательными: на обочине может оказаться человек с массивной повозкой.

Фото: RybnoeNet.