В Рыбном заметили «Коня» с домом на колесах, мечтающего улететь в Америку

В Рыбновском районе продолжают замечать мужчину, который пешком передвигается с самодельной повозкой с отапливаемой будкой. Об этом пишет RybnoeNet.

Собеседник представился как «Конь», ему 37 лет. Он живет прямо в повозке и ежедневно проходит от 15 до 30 километров вдоль трасс, проверяя, насколько конструкция выдерживает морозы и нагрузку. Вес повозки с будкой составляет около 300 килограммов, внутри установлена печка, которая спасает его зимой.

Мужчина ведет трезвый образ жизни и не употребляет мясо, чтобы сохранять выносливость. Он рассказал, что около года назад приехал в Рыбное, а идею о повозке с теплой будкой придумал, когда работал на ферме. В будущем он мечтает улететь в Латинскую Америку, но пока ищет работу на билет.

Местные жители и водители предупреждают о высокой опасности таких переходов. Автомобилистам советуют быть внимательными: на обочине может оказаться человек с массивной повозкой.

Фото: RybnoeNet.