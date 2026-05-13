В Скопине после жалоб жителей восстановили дорогу на Комсомольской

В Скопине заделали разрушенный участок дороги на улице Комсомольской, на который ранее жаловались местные жители. Напомним, в соцсетях сообщалось, что у домов № 85 и № 90 разрушилась единственная дорога. По словам жителей, объездных путей на участке не было, а в конце улицы находятся водокачка и трансформатор. После обращений жителей дорогу привели в порядок.