В Скопине после жалоб жителей восстановили дорогу на Комсомольской
В Скопине заделали разрушенный участок дороги на улице Комсомольской, на который ранее жаловались местные жители. Напомним, в соцсетях сообщалось, что у домов № 85 и № 90 разрушилась единственная дорога. По словам жителей, объездных путей на участке не было, а в конце улицы находятся водокачка и трансформатор. После обращений жителей дорогу привели в порядок.
Напомним, в соцсетях сообщалось, что у домов № 85 и № 90 разрушилась единственная дорога. По словам жителей, объездных путей на участке не было, а в конце улицы находятся водокачка и трансформатор. Люди опасались, что в случае аварии к объектам не сможет проехать спецтехника, а также машины скорой помощи и пожарные.
