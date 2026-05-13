Скопин лишился единственной дороги на Комсомольской

По словам местных жителей, на улице Комсомольской у домов № 85 и № 90 разрушилась единственная дорога. Других объездных путей не осталось. В конце улицы расположены водокачка и трансформатор — в случае аварии техника не сможет проехать. Пожарные и скорая помощь тоже окажутся заблокированы.