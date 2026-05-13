В Рязанской области поймали еще одного пьяного мотоциклиста
43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения остановили 7 мая в деревне Ульяновка Рязанского округа. Мужчине предложили пройти освидетельствование. В итоге обнаружено 1,290 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень. На злоумышленника составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» до двух лет. Мотоцикл увезли на штрафстоянку.
