В Рязанской области поймали еще одного пьяного мотоциклиста

43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения остановили 7 мая в деревне Ульяновка Рязанского округа. Мужчине предложили пройти освидетельствование. В итоге обнаружено 1,290 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень. На злоумышленника составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» до двух лет. Мотоцикл увезли на штрафстоянку.

В Рязанской области поймали еще одного пьяного мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения остановили 7 мая в деревне Ульяновка Рязанского округа.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. В итоге обнаружено 1,290 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

На злоумышленника составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» до двух лет.

Мотоцикл увезли на штрафстоянку.

Ранее в Рыбном поймали пьяного водителя.