У пьяного жителя Рязанской области забрали мотоцикл на штрафстоянку

Полицейские остановили 39-летнего водителя мотоцикла с признаками опьянения в Рыбном. Мужчине предложили пройти освидетельствование. Результат показал 0,701 мг/л, что превышает допустимый уровень. Инспекторы ДПС составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Злоумышленнику грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» до двух лет.

У пьяного жителя Рыбного забрали мотоцикл на штрафстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Полицейские остановили 39-летнего водителя мотоцикла с признаками опьянения в Рыбном. Мужчине предложили пройти освидетельствование. Результат показал 0,701 мг/л, что превышает допустимый уровень.

Инспекторы ДПС составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Злоумышленнику грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» до двух лет.