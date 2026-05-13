В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 2.00 13 мая. Рязанцев призывали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 12.20 беспилотную опасность отменили. Напомним, ночью над регионом сбит один дрон. Повреждений и пострадавших нет.