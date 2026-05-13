Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Рязанскую область

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона. По данным Минобороны, в период с 20.00 12 мая до 7.00 13 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 286 украинских дронов.