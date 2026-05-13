Соучастника терактов в Рязанской области заочно приговорили к 30 годам колонии

Суд заочно вынес приговор гражданину Украины Артему Классену* по делу о террористических актах в Рязанской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, в 2022—2023 годах Классен* поддерживал связи со спецслужбами Украины и входил в организованную группу, занимавшуюся подготовкой терактов на территории России. Следователи считают, что через интернет-переписку он обеспечил контакт гражданина России и Италии Руслана Сидики** с представителями украинских спецслужб, которые организовали его обучение террористической деятельности в ряде европейских стран.
Как установил суд, позже Классен*, Сидики** и другие участники группы совершили атаку на объект Минобороны РФ в Рязанской области, а также подрыв железной дороги в районе станции Недостоево. В результате произошло крушение грузового поезда.
Ущерб инфраструктуре РЖД и собственникам грузов превысил 70 млн рублей. Кроме того, фигуранты готовили еще один теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона.
Суд признал Артема Классена* виновным и заочно приговорил его к 30 годам лишения свободы. Первые 10 лет он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил многомиллионные иски потерпевших.
Ранее Руслан Сидики** уже был осужден к длительному сроку лишения свободы. В СК России заявили, что расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к преступлениям лица.
*Упомянутое лицо внесено в реестр физических лиц — причастных к экстремистской деятельности или терроризму (по данным Минюста РФ).
**Внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.