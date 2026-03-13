В суд направили уголовное дело устроившего теракты в Рязанской области украинца

В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по делу гражданина Украины Артема Классена, который заочно обвиняется в незаконном изготовлении и использовании взрывчатых веществ и террористических актах. Он обвиняется по ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1 и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК. По версии следствия, Классен входил в группу с Русланом Сидики* и неустановленными спецслужбами Украины. С мая по ноябрь 2023 года они совершили несколько терактов в Рязанской области: взрыв на военном объекте в Дягилево и подрыв железной дороги Рыбное — Блокпост. Классен объявлен в международный розыск, заочно заключён под стражу. Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Артема Классена, который заочно обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с незаконным изготовлением и использованием взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина обвиняется по нескольким статьям УК, включая ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные действия с взрывчатыми веществами) и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт).

По версии следствия, Классен входил в организованную группу, состоящую также из гражданина России Руслана Сидики* и неустановленных представителей спецслужб Украины. В период с мая по ноябрь 2023 года они осуществили несколько террористических актов в Рязанской области, включая взрыв на военном объекте в Дягилево и подрыв железной дороги на перегоне Рыбное — Блокпост.

Классен объявлен в международный розыск и ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.

Руслан Сидики*, соучастник Классена, уже осужден на 29 лет лишения свободы за участие в этих преступлениях. Расследование в отношении других соучастников продолжается.

Все новости по делу Сидики* можно прочитать в нашем сюжете.

*Сидики Р. К. — внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.