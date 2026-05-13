Над Рязанской областью снова сбили БПЛА

БПЛА самолетного типа над Рязанской областью перехватили в период с 9.00 до 14.00 13 мая дежурные средства ПВО. Число сбитых дронов не уточняется. Всего в указанный период уничтожено 53 беспилотника над Россией. Напомним, ночью над Рязанской областью сбили один дрон. Повреждений и пострадавших нет.