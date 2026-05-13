Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков раскрыл подробности дневной атаки на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях. По словам главы региона, днём над территорией Рязанской области сбиты ещё 2 БПЛА.
«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал Павел Малков.
Напомним, 13 мая БПЛА самолетного типа сбили над территорией Рязанской области в период с 9.00 до 14.00 дежурные средства ПВО.