Еще на трех улицах Рязани отключат холодную воду
В среду, 13 мая, c 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: улица Зубковой, дом № 16/36; улица Советской Армии, дом № 21; улица Тимакова, дом № 34. Ранее рязанцев предупреждали о массовом отключении воды.
Еще на трех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
В среду, 13 мая, c 10:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Зубковой, дом № 16/36;
- улица Советской Армии, дом № 21;
- улица Тимакова, дом № 34.
Ранее рязанцев предупреждали о массовом отключении воды.