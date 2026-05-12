13 мая в Рязани массово отключат холодную воду

Ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по адресам: 1-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; 10-я Линия с 2 по 48 (четная сторона) и с 3 по 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с 2 по 52 (четная сторона) и с 3 по 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с 2 по 68 (четная сторона) и с 1 по 55 (нечетная сторона); 14-я Линия с 2 по 38 (четная сторона) и с 1 по 31 (нечетная сторона); 2-й проезд Осипенко 2/79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 3-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 14; 4-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13; и другие.