13 мая в Рязани массово отключат холодную воду
Ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по адресам: 1-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; 10-я Линия с 2 по 48 (четная сторона) и с 3 по 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с 2 по 52 (четная сторона) и с 3 по 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с 2 по 68 (четная сторона) и с 1 по 55 (нечетная сторона); 14-я Линия с 2 по 38 (четная сторона) и с 1 по 31 (нечетная сторона); 2-й проезд Осипенко 2/79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 3-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 14; 4-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13; и другие.
В Рязани массово отключат холодную воду 13 мая. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:
- 1-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
- 10-я Линия с 2 по 48 (четная сторона) и с 3 по 27 (нечетная сторона);
- 11-я Линия с 2 по 52 (четная сторона) и с 3 по 49 (нечетная сторона);
- 12-я Линия с 2 по 68 (четная сторона) и с 1 по 55 (нечетная сторона);
- 14-я Линия с 2 по 38 (четная сторона) и с 1 по 31 (нечетная сторона);
- 2-й проезд Осипенко 2/79, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- 3-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 6, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 14;
- 4-й проезд Осипенко 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
- Ленинского Комсомола 89, 91, 91 корп.1, 93, 93 корп.1, 93 корп.2, 93 корп.3, 95, 95 корп.1, 95 корп.2, 95 корп.3, 97, 99, 104, 106, 108, 110, 112, 123;
- Осипенко с 46 по 92 (четная сторона) и с 45 по 87 (нечетная сторона);
- Островского с 58 по 118 (четная сторона) и с 59 по 95 (нечетная сторона);
- Островского 97, 97 корп.1, 99, 99 корп.1, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;
- Стройкова 88, 88 корп.1, 90, 92, 94/41;
- 14-я Линия д.1а, 2, 2 стр. 1, 2а, 2 В, 2 г — административные здания;
- Подкачка — Ленинского Комсомола д.93б, лит А.