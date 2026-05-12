Ясинский: в Рязани из-за дождей вынуждены приостанавливать дорожные работы

В Рязани из-за дождей вынуждены приостанавливать дорожные работы. Об этом 12 мая сообщил в соцсетях мэр города Борис Ясинский.

«Продолжаем обновлять дорожную разметку на городских улицах: в основном ночью, чтобы не создавать лишних помех движению. Однако погода вносит свои коррективы — из-за дождя приходится приостанавливать работы. Но как только дороги просыхают, специалисты возвращаются на объекты.

В городе работают три бригады дорожников. Для горизонтальной разметки используем горячий и холодный пластик — эти материалы обладают высокой стойкостью и долгое время сохраняют свои характеристики», — написал Ясинский.

Он отметил, что всего в этом сезоне планируют обновить разметку на 47 улицах, а также на 44 участках рядом со школами. Работы завершили на Первомайском проспекте, улицах Соборной и Ленина.

Как отметил Ясинский, если 12-13 мая дождей не будет, то разметку нанесут на улице Дзержинского.

Все работы возле учебных заведений планируют завершить к 1 сентября, а полностью закончить нанесение разметки — к 30 сентября.

Напомним, на работы выделены 70 миллионов рублей. Обновлять разметку начали в начале мая.

Фото: личная страница Бориса Ясинского в «ВК».