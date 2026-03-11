Рязань
В Рязани нанесут дорожную разметку за 70 миллионов рублей
На нанесение горизонтальной разметки на дорогах Рязани выделили 70 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах отмечается, что необходимо использовать микростеклошарики, холодный пластик и термопластик.

Разметку нанесут на дорогах по следующим улицам: Вокзальная, Гагарина, Горького, Дзержинского, Есенина, Интернациональная, Каширина, Кремлевский Вал, Куйбышевское шоссе, Ленина, Ленинского комсомола, Маяковского, Московское шоссе, Новоселковская, Новоселов, Первомайский проспект, Песоченская, Петрова, Промышленная, Радищева, Ряжское шоссе, Свободы, Соборная, Спортивная, Циолковского, Шереметьевская.

Также разметка появится на площадях Ленина, Соборной и Свободы.

Кроме того, работы проведут на участках дорог около образовательных учреждений. Разметку нанесут в районе 53 рязанских школ, гимназий №№ 2 и 5, лицея № 52, Свободного лицея, Детской школы искусств № 2, школы-интерната на улице Новой и школы-интерната «Вера» на улице Сережина гора.

Работы необходимо завершить до 30 сентября 2026 года.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Ранее сообщалось, что с 15 марта 2026 года в Рязанской области начнут ремонт дорог горячей смесью.