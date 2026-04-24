Книги Пушкина стали маркировать из-за запрета пропаганды наркотиков

На электронных книжных сервисах появились предупреждения о наркотиках на произведениях русской классики. Речь идет о книгах Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Николая Гоголя и Антона Чехова, пишет издание «Ведомости». Так, соответствующая маркировка появилась на сборнике стихотворений Пушкина 1814-1836 годов, произведениях Тургенева «Ася» и «Отцы и дети», книге Чехова с избранными рассказами, а также на гоголевской «Ночи перед Рождеством».

«Мы изучаем ситуацию на предмет исключения возможной ошибки маркировки контента, это займет какое-то время», — пояснили «Ведомостям» в пресс-службе «Литрес».