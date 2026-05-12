В России хотят запретить продажу пневматического оружия на маркетплейсах

В России поднимается вопрос о запрете продажи пневматического оружия на маркетплейсах. Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что отсутствие должной проверки личности и возраста покупателей делает такие товары доступными, в том числе для несовершеннолетних. «Пневматика может обладать травмирующей силой и представлять реальную опасность», — подчеркнул парламентарий, добавив, что подобные товары не должны продаваться на маркетплейсах. Он предложил ограничить торговлю пневматическим оружием специализированными магазинами и ввести строгую идентификацию личности при покупке.

Милонов выразил готовность работать над законодательными изменениями совместно с профильными ведомствами. «Я готов обсудить с коллегами возможные инициативы, чтобы убрать пневматику с маркетплейсов», — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось об инциденте в школе на Кубани, где девятиклассник устроил стрельбу с пневматического пистолета, приобретенного на маркетплейсе. В результате происшествия пострадали два ученика, которых госпитализировали.