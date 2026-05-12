В результате стрельбы в школе Кубани пострадали два ребенка

В школе № 1 им. М. И. Короткова в Гулькевичском районе Кубани произошла стрельба, в результате которой двое 15-летних учащихся получили ранения. Об этом сообщили в соцсетях. Стрелявшим оказался 16-летний девятиклассник, который открыл огонь из пневматического оружия, повредив одному из пострадавших висок, а другому — живот. Как отмечает Baza, оружие подросток заказал через интернет. Медицинская помощь детям была оказана незамедлительно, их состояние оценивается как удовлетворительное. В связи с инцидентом прокуратурой организована проверка.

В школе № 1 им. М. И. Короткова в Гулькевичском районе Кубани произошла стрельба, в результате которой двое 15-летних учащихся получили ранения. Об этом сообщили в соцсетях.

Стрелявшим оказался 16-летний девятиклассник, который открыл огонь из пневматического оружия, повредив одному из пострадавших висок, а другому — живот.

Как отмечает Baza, оружие подросток заказал через интернет.

Медицинская помощь детям была оказана незамедлительно, их состояние оценивается как удовлетворительное. В связи с инцидентом прокуратурой организована проверка.