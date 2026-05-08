Эксперт рассказала, грозит ли России эпидемия хантавируса

Доктор биологических наук и заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова о хантавирусе, его особенностях и рисках заражения.

По словам вирусолога, хантавирус представляет собой серьезную инфекцию. «Хантавирус — это серьёзная инфекция. Клиника — это геморрагическая лихорадка. То есть высокая температура, лихорадка и кровотечение органов… Иногда, кстати, кроме геморрагической лихорадки, притом геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бывает и хантовирусный легочный синдром. Но он чаще регистрируется в Америке», — добавила она.

Резервуарами для вируса являются грызуны, такие как мыши и крысы. Основной путь передачи хантавируса — воздушно-капельный.

Несмотря на серьезность заболевания, Карпова успокоила, что эпидемия в России маловероятна.

«В нашей стране занимаются разработкой вакцин против хантавируса в Центре Чумакова. Я уверена, что эпидемия пока невозможна», — добавила она. Вирусолог подчеркнула, что в случае появления случаев заражения будет осуществлен контроль и карантин. «На нашей территории уже были вспышки этого вируса, и у нас есть опыт борьбы с ним. Паники быть не должно», — заключила Карпова.