Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
Эксперт рассказала, грозит ли России эпидемия хантавируса
Доктор биологических наук Ольга Карпова из МГУ рассказала о хантавирусе, который представляет собой серьезную инфекцию с симптомами геморрагической лихорадки, высокой температурой и кровотечениями. Резервуарами вируса являются грызуны, а основной путь передачи — воздушно-капельный. Несмотря на серьезность заболевания, Карпова отметила, что эпидемия в России маловероятна. Она добавила, что в стране разрабатываются вакцины против хантавируса, и в случае заражения будет осуществлен контроль и карантин. «Паники быть не должно», — заключила вирусолог.

Доктор биологических наук и заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова о хантавирусе, его особенностях и рисках заражения. Об этом сообщили на сайте RT.

По словам вирусолога, хантавирус представляет собой серьезную инфекцию. «Хантавирус — это серьёзная инфекция. Клиника — это геморрагическая лихорадка. То есть высокая температура, лихорадка и кровотечение органов… Иногда, кстати, кроме геморрагической лихорадки, притом геморрагической лихорадки с почечным синдромом, бывает и хантовирусный легочный синдром. Но он чаще регистрируется в Америке», — добавила она.

Резервуарами для вируса являются грызуны, такие как мыши и крысы. Основной путь передачи хантавируса — воздушно-капельный.

Несмотря на серьезность заболевания, Карпова успокоила, что эпидемия в России маловероятна.

«В нашей стране занимаются разработкой вакцин против хантавируса в Центре Чумакова. Я уверена, что эпидемия пока невозможна», — добавила она. Вирусолог подчеркнула, что в случае появления случаев заражения будет осуществлен контроль и карантин. «На нашей территории уже были вспышки этого вируса, и у нас есть опыт борьбы с ним. Паники быть не должно», — заключила Карпова.