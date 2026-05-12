Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 540
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 729
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 889
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 465
В небе над Рязанью после ливня заметили редкое оптическое явление
В небе над Рязанью после ливня заметили радужный паргелий. Пост с кадрами опубликовали в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаём космос».

«Сегодня [12 мая] в Рязани погода напомнила, что вообще-то ещё весна. За день наблюдались и зной, и ветер, и ливень, и молнии, а потом — снова солнце. Где-то даже видели радугу», — говорится в сообщении.

В одном из районов города жители наблюдали радужный паргелий.

Напомним, из-за дождя в Рязани 12 мая затопило дворы. В Лесопарке на пешеходную дорожку рухнуло дерево.

Справка:

Паргелий (от греческих слов «ложный» и «солнце») — одна из форм гало, при которой на небе появляются яркие световые пятна по бокам от Солнца. Иногда наблюдается одно пятно, реже — два (справа и слева от Солнца).

Причина возникновения — преломление и отражение солнечного света в шестигранных ледяных кристаллах, которые взвешены в перистых облаках на высоте 5-10 км.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаём космос», Максим Жуков.