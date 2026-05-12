McDonald’s зарегистрировал в России товарный знак McCafe

Американская компания McDonald’s зарегистрировала в Роспатенте товарный знак McCafe. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. По данным источника, заявку на регистрацию компания подала еще в декабре 2024 года. Под брендом McCafe смогут продавать продукты питания и готовые блюда, в том числе сэндвичи, выпечку, десерты, шоколад и соусы.

Американская компания McDonald’s зарегистрировала в Роспатенте товарный знак McCafe. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника, заявку на регистрацию компания подала еще в декабре 2024 года. Под брендом McCafe смогут продавать продукты питания и готовые блюда, в том числе сэндвичи, выпечку, десерты, шоколад и соусы.

Также товарный знак распространяется на молочную, мясную и рыбную продукцию, а еще на посуду — кружки, стаканы и бокалы.

Ранее McDonald’s уже зарегистрировал в России основной товарный знак компании.