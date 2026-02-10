McDonald’s зарегистрировал в России товарный знак

McDonald’s, ушедший с российского рынка, зарегистрировал в РФ товарный знак. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В декабре 2024 года компания направила заявку в соответствующие инстанции, как это зафиксировано в официальных документах. В 2026 году Роспатент официально зарегистрировал товарный знак.

McDonald’s может использовать свой товарный знак на территории России для продажи продуктов питания, готовых блюд, напитков, игрушек и посуды.