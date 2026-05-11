Рязанский каноист Захар Петров установил новый мировой рекорд

Рязанский гребец Захар Петров установил новый мировой рекорд на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В финальном заезде на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров Петров показал время 3:41.46 — это лучший результат в истории дисциплины.

Еще один рязанец, Матвей Арсенов, также поднялся на высшую ступень пьедестала — в составе российской четверки он выиграл финал каноэ-четверок на 500 метров.

Напомним, вместе с Иваном Штылем Захар Петров завоевал золото в каноэ-двойках на дистанции 500 метров.