Рязанец Захар Петров завоевал ещё одну золотую медаль на Кубке мира 2026 года

Каноист Захар Петров из Рязанской области завоевал ещё одну золотую медаль на Кубке мира 2026 года в Венгрии. 10 мая вместе с Иваном Штылем он одержал победу в состязаниях двоек на расстоянии 500 метров.

Россияне справились с дистанцией за 1 минуту 35,90 секунды. Серебро досталось итальянцам, а брона — спортсменам из Бразилии.

Ранее Петров стал участником скандала на ЧМ по гребле. После фотофиниша рязанца признали победителем в одиночке на 1000 метров вместе с чехом. Иностранец обиделся на это и не пришёл на награждение.

