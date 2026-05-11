Начался безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией

По данным МИД России, россияне могут находиться в королевстве до 90 дней в течение календарного года без визы, если не планируют работать, учиться или постоянно проживать там. Аналогичные условия действуют и для саудовских граждан при посещении России. В дипведомстве уточнили, что для совершения хаджа или умры в период паломничества, а также для работы или учебы виза по-прежнему потребуется.

Граждане России могут въезжать в Саудовскую Аравию без виз — соответствующее межправительственное соглашение вступило в силу 11 мая. Об этом сообщили в ТАСС.

В 2025 году число поездок саудовцев в Россию увеличилось более чем на 35%, россиян в королевство — на 42%, указали в МИД.