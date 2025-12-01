Ещё одна курортная страна отменила визу для россиян

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. Об этом сообщило «РИА Новости». Подписание состоялось во время Российско-Саудовского делового форума. От российской стороны участвовал вице-премьер Александр Новак. Ранее правительство России приняло проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований. В документе отмечалось, что граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года.

