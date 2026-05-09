На этапе Кубка мира в Венгрии произошел скандал с рязанским каноистом
Чешский каноист Мартин Фукса отказался встать на пьедестал с рязанцем Захаром Петровым. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации каноэ Елену Исхакову. По ее словам, Фукса отказался от церемонии награждения из-за обиды на судей за решение о присуждении золотой медали Петрову. Отмечается, что первоначально победителем этапа Кубка мира в Венгрии на дистанции 1 000 метров признали чешского спортсмена. Петрова поставили на второе место с отставанием в 0,01 секунды. После просмотра фотофиниша решили признать победителями обоих спортсменов.

«Мартин Фукса считает себя единоличным победителем этапа Кубка мира, который опередил Захара на финише на 0,01 секунды. Он обиделся на то, что судьи пересмотрели первоначальное решение, присвоив второе золото Петрову, и не вышел на церемонию награждения», — отметила Исхакова.

Она добавила, что действия Фукса могут быть признаны как неспортивное поведение, за которое могут дисквалифицировать.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.