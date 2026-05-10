Освободившийся мандат депутата рязанской облдумы передадут Тарасу Ставеру
Отмечается, что место освободилось после ухода депутата Михаила Давыдова на работу в администрацию Рязани на пост вице-мэра.
Освободившийся мандат депутата рязанской облдумы передадут единоросу Тарасу Ставеру. Об этом 8 мая сообщили на сайте партии, после заседания президиума.
Отмечается, что место освободилось после ухода депутата Михаила Давыдова на работу в администрацию Рязани на пост вице-мэра.
Отметим, что Ставер является заместителем гендиректора завода «Красное знамя».