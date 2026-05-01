В Рязанской области после спада уровня воды в реке освобожден один мост

В Рязанской области 1 мая в результате спада уровня воды в реке Вожа освобожден автомобильный мост вблизи деревни Валищево Рыбновского округа. Об этом сообщили в региональном МЧС. Отмечается также, что в настоящее время проезд открыт, жизнеобеспечение не нарушено. Напомним, что мост затопило 29 апреля. Уровень воды над проезжей частью составлял около 17 сантиметров.