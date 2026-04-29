В Рязанской области из-за подъема воды подтопило мост и дорогу

В Рязанской области 29 апреля из-за повышения уровня воды подтопило низководный мост и участок дороги. В Рыбновском округе вода в реке Вожа поднялась и затопила низководный мост у деревни Валищево. Движение транспорта по нему временно прекращено. Кроме того, в Рязанском округе подтопило участок дороги в селе Шумашь из-за подъема уровня воды в Оке. Уровень воды над проезжей частью составляет около 17 сантиметров, организован объезд.

По данным спасателей, жизнеобеспечение населения не нарушено, пожарная безопасность обеспечена, медицинская помощь оказывается в штатном режиме.