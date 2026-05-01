Рязанку арестовали за убийство сожителя в Октябрьском районе

Как установлено следствием, 24 апреля в квартире на территории Октябрьского района между женщиной и 43-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла ему несколько ножевых ранений в голову. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Женщина ранее уже была судима. Расследование уголовного дела продолжается.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 47-летней жительницы Рязани, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть ее сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как установлено следствием, 24 апреля в квартире на территории Октябрьского района между женщиной и 43-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла ему несколько ножевых ранений в голову. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Женщина ранее уже была судима. Расследование уголовного дела продолжается.